وزير النقل : إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في العين السخنة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعة المصرية، ويتم العمل على 8 شركات، منها شركة "نيرك" هي شركة مصرية وطنية مملوكة للدولة المصرية ولا تتعدى 30% للصندوق السياسي إضافة إلى مجموعة من القطاع الخاص.

حديث عن المشاريع الجديدة

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات تلفزيونية مع كاميرا برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم العمل على إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في شرق بورسعيد وفي سيناء.

وتابع، أن سيتم العمل على إنشاء 8 شركات في وقت واحد، منهم مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية في منطقة العين السخنة، ومصانع للفلنكات الخرسانية لصالح القطارات أو عربات المترو، والعمل على توطين الصناعات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

واستكمل، أن الحكومة المصرية تعمل على توطين الصناعة وخاصة الوحدات المتحركة التي كان يتم استيراد كميات كبيرة منها.

وأشار إلى أن القروض التنموية لصالح المشاريع الخاصة بوزارة النقل في حدود 7 مليار دولار، ولكن تلك القروض جاءت من أجل الحصول على المكون الأجنبي للوحدات المتحركة وتصنيع الوحدات داخل مصر، “اللي مصر هتدفعه قرض حسن وميسر، ويكاد يكون واحد مسلف أخوه بفائدة 0.1% والتسديد على35 عاما بفترة سماح 10 سنوات".

واستكمل أن شركة نيرك ستحصل على ما يعادل 173 مليون دولار بالجنيه المصري، عبارة عن التصنيع والعمالة الموجودة، والمشتريات التي ستقوم بها نيرك من السوق المحلي المصري، “بقا عندنا مصانع بتطلع أحسن كراسي للأوتبيسات وكل حاجة، وشركات بتعمل الإضاءة والتكييف في السكك الحديدية”.