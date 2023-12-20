ماكرون يعترف: أمريكا وأوروبا لديهما شكوك حول مستقبل أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هناك شكوكا في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا بشأن مصير أوكرانيا المستقبلي، لكن فرنسا ترى أنه من المهم منع روسيا من الفوز.

وأضاف ماكرون، في مقابلة مع قناة “فرانس-5”: "نشعر أن بعض الدول الأوروبية بدأت تساورها الشكوك، تماما مثل الأمريكيين".

وأكد الرئيس الفرنسي، أن أوروبا محظوظة بوجود الإدارة الأمريكية الحالية.

ولفت إلي أنه “يتم حل مسألة قدرة أوروبا على العيش في سلام يتم تناولها في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن برين، إن استسلام أوكرانيا سيكون أول هزيمة كبيرة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” منذ تأسيس الحلف.

وحسب موقع “Weapons and Strategy” الأمريكي، قال برين: “إذا استسلمت أوكرانيا ، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن الناتو سيعاني من هزيمة كبيرة، وهي الأولى منذ إنشاء الحلف في أبريل 1949”.

ولفت إلى أن “الناتو، مثل أوكرانيا نفسها، يمر الآن بأوقات عصيبة: لا يمكن للدول المشاركة تجنيد العدد اللازم من الأشخاص لقواتها المسلحة، وقد أظهرت معداتها العسكرية نتائج سيئة خلال الصراع مع روسيا”.