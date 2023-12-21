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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجمعة|زواج عبدالحليم من ميرفيت أمين؟..طارق الشناوي يفجر مفاجآت مع إيمان أبوطالب

طارق الشناوي والإعلامية
طارق الشناوي والإعلامية إيمان أبوطالب

يحل الناقد الفني القدير طارق الشناوي، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة خاصة واستثنائية من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة المقبلة في التاسعة والنصف صباحا.


وفي الحلقة الخاصة، كشف الشناوي العديد من الأسرار والكواليس عن نجوم الفن، والحكايات التي تذاع لأول مرة، كما وجه الشناوي رسالة إلى الفنان أحمد حلمي قائلا: لديه أخطاء.


وسرد الشناوي خلال الحلقة، كواليس وحقيقة زواج الراحل عبدالحليم حافظ من سعاد حسني وميرفت أمين، كما كشف حقيقة زواج تحية كاريوكا من محرم فؤاد.


كما كشف الشناوي في حلقة الجمعة من برنامج بالخط العريض سرا جديدا عن أغنية نجاة الصغيرة، لا تكذبي.


وحسم الناقد الشهير، الجدل بشأن الممثلة الأكثر نجومية بين نادية الجندي ونبيلة عبيد.


وقال الشناوي، إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أكتر بنات جيلها موهبة، وأنها مشروع نجمة شباك في السينما، مستدركا: كانت مشروع لم يكتمل.


وأوضح الناقد الفني، خلال الحلقة آخر تطورات الأزمة مع الفنان مصطفى قمر، بعد نقده فيلمه خلال الفترة الماضية وما أعقبه من اتهامات متبادلة.

 

يذاع برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب الجمعة التاسعة والنصف مساءا.

طارق الشناوى إيمان أبوطالب الخط العريض الفنان أحمد حلمى عبدالحليم حافظ تحية كاريوكا

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