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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. سر غياب بثينة رشوان 9 سنوات عن الفن

بثينة رشوان
بثينة رشوان

تحتفل اليوم الفنانة بثينة رشوان بعيد ميلادها التي أكدت منذ فترة ان أولادها لا يمنعون عودتها الى التمثيل مجددا بعد ظهورها فيومسرحية “زقاق المدق”.

 

سر غياب بثينة رشوان 

وقالت بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد : "أننى عندما تحدثت مع أولادي عن عودتى الى التمثيل بعد غياب 9 سنوات وجدت حالة من الترحاب الشديد من جانبهم.

وأضافت بثينة رشوان : أولادي أيضا يحبون لى عديد من الاعمال الفنية التى قدمتها وأتمنى ان اقدم فى الفترة المقبلة أعمال أخرى يفتخرون بها.

كشفت الفنانة بثينة رشوان، عن رأيها فى أغانى المهرجانات والتى مازالت محل جدل داخل الوسط الفنى، مؤكدة إنها ترفضها.

وقالت بثينة رشوان  : أننى أؤيد رأى الفنان هانى شاكر فى رفضه التام لأغانى المهرجانات، مضيفه أن هذه الأغانى ليس لها أى معنى تقدمه وتعتمد على كلمات لا تليق بالمجتمع المصرى وعاداتنا.

وأضافت بثينة رشوان: برغم من رفضي التام لهذه الأغاني إلا أن أولادى يسمعونها وأنا أشجع الموهبة الغنائية الحقيقية.

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