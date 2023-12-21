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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكارت بيسمع عند الكل في نفس اللحظة"

وزير التموين: 42 ألف منفذ تموينى على مستوى الجمهورية تربطهم شبكة واحدة

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك أكثر من 42 ألف و300 بقال و منفذ تموينى على مستوى الجمهورية مرتبطين بشبكة واحدة، مضيفاً : "الكارت بيسمع عند الكل في نفس اللحظة".

وأضاف علي مصيلحي خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on" أن المنظومة التموينية تعمل على أعلى مستوى من خلال بيانات ممكنة للمواطنين سواء الرقم القومي أو العناوين بدون أخطاء.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه يتم ضخ السكر في السوق بسعر جملة 24 ألف جنيه للطن، ليصل قطاعي بسعر 27 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أنه حدث هبوط في أسعار السكر والقضاء على ظاهرة الطوابير.

245 ألف طن من السكر تم ضخها في الأسواق 

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن هناك 245 ألف طن من السكر تم ضخها في الأسواق خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر، مؤكداً أن 15 يناير المقبل، ستكون  أزمة السكر من الماضي.

التموين المصيلحي المنظومة التموينية السكر السوق

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