وزير التموين: 42 ألف منفذ تموينى على مستوى الجمهورية تربطهم شبكة واحدة

الكارت بيسمع عند الكل في نفس اللحظة"

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك أكثر من 42 ألف و300 بقال و منفذ تموينى على مستوى الجمهورية مرتبطين بشبكة واحدة، مضيفاً : "الكارت بيسمع عند الكل في نفس اللحظة".

وأضاف علي مصيلحي خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on" أن المنظومة التموينية تعمل على أعلى مستوى من خلال بيانات ممكنة للمواطنين سواء الرقم القومي أو العناوين بدون أخطاء.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه يتم ضخ السكر في السوق بسعر جملة 24 ألف جنيه للطن، ليصل قطاعي بسعر 27 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أنه حدث هبوط في أسعار السكر والقضاء على ظاهرة الطوابير.

245 ألف طن من السكر تم ضخها في الأسواق

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن هناك 245 ألف طن من السكر تم ضخها في الأسواق خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر، مؤكداً أن 15 يناير المقبل، ستكون أزمة السكر من الماضي.