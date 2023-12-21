عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«روبوت الموت».. تقنية جديدة يمكنها التعرف على موعد وفاتك |تفاصيل

روبوت الموت.. تقنية
"روبوت الموت".. تقنية جديدة يمكنها التعرف على موعد وفاتك

استطاع العلماء في الدنمارك تطوير روبوت يمكنه التنبؤ بدقة عالية بموت وفاة الأشخاص وأطلقوا عليه اسم "روبوت الموت Death bot".

أنشأ العلماء في الجامعة التقنية في الدنمارك (DTU) نموذج Life2vec للذكاء الاصطناعي (AI) مشابهًا لـ ChatGPT الذي يستخدم البيانات الشخصية مثل الصحة والتعليم والمهنة والدخل ليبني نتائجه. 

دقيق بنسبة 79%

يعمل هذا الروبوت من خلال البيانات الشخصية للفرد، واستخدم بالفعل البيانات الشخصية لسكان الدنمارك لتحسين دقتها.

وعند تحليل بيانات الصحة وسوق العمل التي تم جمعها بين عامي 2008 و2020 لـ 6 ملايين شخص، فإن معدل دقة روبوت الموت يصل إلى 79%.

وبهذا الروبوت، أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على التنبؤ بالعديد من العوامل البشرية مثل الشخصية ووقت الوفاة بدقة عالية بعد التعرف على البيانات الشخصية للأفراد.

ووفقًا للمؤلف الأول للروبوت (سوني ليمان)، فإن (روبوت الموت) يفحص بدقة "حياة الإنسان كسلسلة طويلة من الأحداث بطريقة مشابهة لكيفية تكوين الجملة في اللغة من سلسلة من الكلمات".

أكثر دقة بنسبة 11%

ولاختبار ذلك، جمع العلماء بيانات شخصية لمجموعة من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا - نصفهم توفوا بين عامي 2016 و2020 - وطلبوا من روبوت الموت توقع من مات من بينهم ومن لا يزال على قيد الحياة.

وأظهرت النتائج أن روبوت الموت كان أكثر دقة بنسبة 11% من أي نموذج آخر للذكاء الاصطناعي. كما أنه أكثر دقة من النماذج الأخرى الموجودة حاليًا والتي تستخدمها وثائق التأمين على الحياة.

وأكد (ليمان) أن روبوت الموت صمم للإجابة على السؤال الأساسي الذي يقول "إلى أي مدى يمكننا التنبؤ بالأحداث في مستقبلك بناءً على الظروف والأحداث في ماضيك؟".

الدنمارك روبوت الموت Death bot الذكاء الاصطناعي ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

موضوعات متعلقة

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

لإنقاص الوزن وإطالة العمر.. دراسة بريطانية تكشف نظاما غذائيا بسيطا وغير مكلف

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

كيف حمت الدول نفسها قديمًا؟...اكتشاف مذهل بأقدم مستوطنة أمنية في التاريخ

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

إنهيار أهم معالم تايوان السياحية بسبب صخرة| تفاصيل

هل حقًا سنعيش هناك.. أحدث اكتشافات ناسا على كوكب المريخ| ستذهل

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: رمضان صبحي لم يخسر برحيله عن الأهلي

احذروا انخفاض الحرارة.. غطاء سحابي يغطي شمال مصر وأمطار خفيفة خلال ساعات

رفع عداد الكهرباء في هذه الحالة وغرامة كبرى تنتظر سارق التيار.. تفاصيل

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

لأول مرة.. روبوت دردشة يتنبأ بموعد الوفاة بدقة عالية جدا

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع ساجرادا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ