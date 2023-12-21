«روبوت الموت».. تقنية جديدة يمكنها التعرف على موعد وفاتك |تفاصيل

استطاع العلماء في الدنمارك تطوير روبوت يمكنه التنبؤ بدقة عالية بموت وفاة الأشخاص وأطلقوا عليه اسم "روبوت الموت Death bot".

أنشأ العلماء في الجامعة التقنية في الدنمارك (DTU) نموذج Life2vec للذكاء الاصطناعي (AI) مشابهًا لـ ChatGPT الذي يستخدم البيانات الشخصية مثل الصحة والتعليم والمهنة والدخل ليبني نتائجه.

دقيق بنسبة 79%

يعمل هذا الروبوت من خلال البيانات الشخصية للفرد، واستخدم بالفعل البيانات الشخصية لسكان الدنمارك لتحسين دقتها.

وعند تحليل بيانات الصحة وسوق العمل التي تم جمعها بين عامي 2008 و2020 لـ 6 ملايين شخص، فإن معدل دقة روبوت الموت يصل إلى 79%.

وبهذا الروبوت، أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على التنبؤ بالعديد من العوامل البشرية مثل الشخصية ووقت الوفاة بدقة عالية بعد التعرف على البيانات الشخصية للأفراد.

ووفقًا للمؤلف الأول للروبوت (سوني ليمان)، فإن (روبوت الموت) يفحص بدقة "حياة الإنسان كسلسلة طويلة من الأحداث بطريقة مشابهة لكيفية تكوين الجملة في اللغة من سلسلة من الكلمات".

أكثر دقة بنسبة 11%

ولاختبار ذلك، جمع العلماء بيانات شخصية لمجموعة من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا - نصفهم توفوا بين عامي 2016 و2020 - وطلبوا من روبوت الموت توقع من مات من بينهم ومن لا يزال على قيد الحياة.

وأظهرت النتائج أن روبوت الموت كان أكثر دقة بنسبة 11% من أي نموذج آخر للذكاء الاصطناعي. كما أنه أكثر دقة من النماذج الأخرى الموجودة حاليًا والتي تستخدمها وثائق التأمين على الحياة.

وأكد (ليمان) أن روبوت الموت صمم للإجابة على السؤال الأساسي الذي يقول "إلى أي مدى يمكننا التنبؤ بالأحداث في مستقبلك بناءً على الظروف والأحداث في ماضيك؟".