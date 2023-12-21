بالأسود.. هنا الزاهد في حفل خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينا

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صوراً جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وظهرت في حفل خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينا الطهطاوي، بفستان أسود، ونشرت ستوري تجمعها بوالدتها تحمل رسالة شكر.

كانت الفنانة هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر “إنستجرام”: “الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

تفاصيل انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية، إن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، ليس جديداً، مؤكدة أن خبر انفصالهما تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، ويتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فيلمهم الأخير “مستر إكس”.