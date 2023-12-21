جامعة حلوان تنظم اللقاء الثالث لبطولة الثقافة الرياضية

نظم قسم الثقافة الرياضية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب اللقاء الثالث من بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء القمي للكليات الفائزه من داخل الحرم الجامعى وخارجه بعد منافسة بين كليات الجامعة داخل الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي، وكذلك الأمر بالنسبة للكليات خارج الحرم بعد المنافسة بين الكليات خارج الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي.

وتضمنت الفرق المشاركة في اللقاء القمي (فريق كلية العلوم -فريق كليه صيدله٣ - فريق كليه صيدله ١ - -فريق كليه التربيه - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ١ - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ٢- فريق كلية هندسة المطريه ٢ - فريق كليه الفنون التطبيقيه) ، باجمالي عدد 64 لاعب ولاعبة، حيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين .

وجاءت النتائج كالتالي : حصول فريق كلية الفنون التطبيقية على المركز الاول وفريق كلية الصيدلة على المركز الثاني وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الثالث على مستوى الجامعة.

وتأتي هذه البطولة فى إطار حرص جامعة حلوان على إقامة الأنشطة الطلابية ، نظراً لدورها المهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهو ما ينعكس على تحصيلهم الدراسي بالإيجاب.

حيث تقوم هذه المسابقات بنشر الوعي الثقافي بين الطلاب وتشجيعهم على المطالعة، والبحث عن المعلومات المختلفة بجانب إضافة جو من المرح والتنافس والتسلية بينهم.



وقد أقيمت هذه البطولة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والاستاذ احمد ابراهيم النحال مسؤول المشروع .

