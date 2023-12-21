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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم ندوة عن أسرار النشر العلمى والتصنيفات الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل  على اهتمام جامعة حلوان  بعقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

 

، ويأتى ذلك نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى.

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جاء ذلك وفقا لبيان الجامعة ، حيث نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل  بعنوان "اسرار النشر العلمى والتصنيفات الدولية"، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وحاضر فى ورشة العمل الدكتور محمود عبد العاطي أبو حسوب نائب رئيس الأتحاد الافريقي للرياضيات ومدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، وناقش أحدث الاتجاهات في مجال النشر العلمي بالمجلات الدولية وآلية قبول الأبحاث في المجلات المدرجة بقاعدتي بيانات سكوبس و wos إلي جانب تناول مراحل نشر البحوث العلمية وسبل زيادة فرص قبول الأبحاث للنشر فى المجلات الدولية.

وبدوره أكد الدكتور عماد ابو الدهب، أن هذه الورشة فرصة لاستكشاف أحدث الإتجاهات في نشر البحوث العلمية والتصنيفات الدولية، مبينيا انها فرصة قيمة للتواصل والتفاعل مع خبراء ومتخصصين في النشر العلمي الدولي.

وعقدت الورشة بحضور كلاً من  الدكتور محمد دخيل مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، الدكتورة ايمان حجاج مستشار قطاع الدراسات العليا والبحوث لشؤون المجلات العلمية والدكتورة منه أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئه التدريس بالجامعة، والدكتور أحمد كارم مدير وحدة دعم البحث العلمي، والاستاذة فريدة محمد هاشم امين عام الجامعة المساعد ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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