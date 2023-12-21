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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد عام 2023.. مستشار وزير التعليم العالي: 31 ألف نشاط طلابي بالجامعات المصرية

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة

أعلن الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة عن حصاد عام 2023 للانشطة الطلابية بالجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة، حيث استطاعت الجامعات المصرية خلال عام 2023 أن تنظم 31275 نشاطا طلابيًا مقسمة إلي 1485 أنشطة قمية، 3879 أنشطة برامج التوعية، 25911 الأنشطة الطلابية العامة.

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وأفاد مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ان  الأنشطة القمية تمثلت فى استضافت جامعة سوهاج دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، واستضافت جامعة الفيوم اللقاء القمى الثاني لسفراء النوايا الحسنة تحت شعار طلاب مبتكرون ومخترعون، وكذلك اللقاء القمى التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، كما استضافت جامعة حلوان لأسبوع شباب الجامعات بمشاركة 4500 طالب وطالبة.

وأشار الدكتور همام  إلى أن الجامعات شاركت فى العديد في الأنشطة القمية ومنها دورة الشهيد الرفاعي الـ50، مسابقة ابداع 11 ، بارالمبياد الجامعات المصرية، معرض القاهرة الدولى السابع للإبتكار، ملتقى الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية، وغيرهم من الأنشطة القمية.

وعلى صعيد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد نظم المعهد عددا من البرامج التدريبية والتى استهدفت تأهيل وتدريب مرشحي رئاسة الجامعات، وكذلك المرشحون للمناصب القيادية بالمراكز البحثية، وأعضاء البعثات والمهمات العلمية، والطلاب في مصر والوطن العربي، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومديرى الإدارات ومديرى رعاية الشباب بالجامعات ، بجانب عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل مقر المعهد أو مع المؤسسات الأكاديمية.

مستشار الوزير للأنشطة الطلابية: ٣١ الف نشاطا طلابيا بالجامعات المصرية
مستشار الوزير للأنشطة الطلابية: ٣١ الف نشاطا طلابيا بالجامعات المصرية
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