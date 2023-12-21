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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،
حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


واوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
 

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.
 

وقد قامت  كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان  بتنظيم رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين  إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة / المتجددة و ذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ، وإشراف الدكتور ياسر فتوح عبد الحليم منسق برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين والدكتور حسن محمد محمود مصطفى استاذ مادة مبادئ الطاقات البديلة / المتجددة.

 

 

هذا وتعد محطة الرياح بالزعفرانة من أوائل المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح في مصر، وتبلغ مساحتها 120 كيلو متر مربع، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالى ، و تضم المزرعة عدد 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و)
وقد قام الطلاب بزيارة غرفة الكنترول الخاصة بمزرعة الرياح و الورش الخاصة بصيانة المولدات و تجميع التوربينات والمراوح، و كذلك زيارة مزرعة الرياح .

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

وتأتى هذه الزيارات فى إطار حرص الجامعة على التطبيق العملى من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى ، ويوفر الفرص التدريبية للطلاب بما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

 

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