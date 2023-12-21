صحف الإمارات| الإثنين 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين .. وارتفاع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 74.4 مليار درهم

تناولت صحف الإمارات الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحفة البيان

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وجوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، خلال اتصال هاتفي، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ رئيس الإمارات، خلال الاتصال، الرئيس الإندونيسي بالاكتشاف الضخم للغاز الطبيعي الذي حققته شركة مبادلة للطاقة مؤخراً في إندونيسيا، مؤكدًا أنه يجسد التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خاصة في مجال الطاقة، وتمنى أن يكون هذا الاكتشاف للغاز الطبيعي رافدًا مهمًا من روافد التنمية لمصلحة الشعب الإندونيسي الصديق.

من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا، منوهًا بالتعاون المثمر بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وعبر عن تقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه هذه العلاقات على المستويات جميعها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، مواصلة العمل المشترك من أجل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى الأمام، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

وفي خبر آخر، نما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات إلى 74.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بحوالي 72.2 مليار درهم في نفس الفترة من 2022.

وأوضحت بيانات عن القطاع صادرة عن المصرف المركزي أن القطاع قد رفع مخصصاته أيضا إلى 75 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

في الوقت ذاته ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14.4% لتصل إلى 42 مليار درهم مستندة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسية 22.6% والممتلكات بنسبة 13.7%.

بينما ارتفعت المطالبات بحوالي 22.4% لتصل إلى 23.1 مليار درهم مدفوعة بزيادة مطالبات التأمين الصحي أيضا بحوالي 22% وتأمين الأشخاص 11% وتأمين الممتلكات 9.6%.

ويعمل بالقطاع حوالي 60 شركة تشمل 23 شركة وطنية و27 شركة أجنبية فيما يضم حوالي 491 مهنة مرتبطة بأنشطة القطاع.

صحيفة الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أن يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

وفي خبر آخر، ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) إلى نحو 13.9 تريليون درهم خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أمس.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات زادت بين يناير وأكتوبر الماضيين على أساس سنوي بنسبة 35%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 10.3 تريليونات درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة، بواقع 8.899 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و4.994 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وكشفت أحدث بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي، أن البنوك استقطبت خلال فترة المقارنة، ودائع جديدة بقيمة 233.2 مليار درهم، وهي أعلى قيمة للودائع المصرفية تنجح البنوك في جذبها خلال 10 أشهر.

وبحسب الإحصاءات تشهد الودائع نمواً مطرداً، وزيادة كبيرة منذ جائحة كورونا وحتى الآن، بدعم من ارتفاعات أسعار الفائدة والثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي لدولة الإمارات.

وبلغ الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي، تريليونين و455.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و222.2 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قيمتها 233.2 مليار درهم، ونمو نسبته 10.5%.

صحيفة الخليج

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع جواو كرافينيو وزير خارجية جمهورية البرتغال، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الراهنة لا سيما على الصعيد الإنساني.

وأشار إلى أهمية تعزيز المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتوفير الحماية لكافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم ، مؤكدا أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وجواو كرافينيو، العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وفي خبر آخر، أشار تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي الإماراتي إلى أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالمياً وزيادة تشديد المواقف النقدية، واصل قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر 2023.

ووفقاً لشركة ريدن، ارتفعت قيمة المعاملات السكنية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي لتبلغ 67.8 مليار درهم.