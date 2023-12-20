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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم زيارة رعوية لدولة الإمارات

صدى البلد

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية - خلال اللقاء - أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية على جميع المستويات، كما أنها تمثل صمام أمان المنطقة.

كما هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل النهيان على نجاح فعاليات مؤتمر المناخ Cop 28، حيث  أشاد بالتأثير العالمي لوثيقه الأخوة الإنسانية، مضيفًا: "حققت الإمارات تميزًا عالميًّا في تعزيز العيش المشترك، وأصبحت وطنًا للتسامح والأخوة الإنسانية بين الشعوب والأديان المتنوعة".

من جانبه، رحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالدكتور القس أندريه زكي معبرًا عن تقديره للزيارة وعلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والشراكة والتعاون المستمر في بناء أسس العيش المشترك في المنطقة، قائلًا: "إن مصر في القلب دائمًا ولا ننسى أصالة ودور المصريين أبدًا، وعلاقتنا مع المستشفى الأمريكي الإنجيلي بالعين علاقة تاريخية".

وشارك الدكتور القس أندريه زكي ، في حفل تنصيب القس إميل أنور راعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، وخلال كلمته هنأ شعب الكنيسة متمنيًا لراعي الكنيسة مرحلة جديدة من الخدمة والعطاء، كما شارك في الجولة الرعوية الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس إميل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، والقس منسى ناجي، سكرتير مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رأفت لوقا، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم، والقس بطرس فاضل، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبوظبى، والقس يوسف فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعين، وعدد من قيادات الكنائس الإنجيلية العربية والغربية بدولة الإمارات. 

كما تضمنت جولة رئيس الطائفة الإنجيلية زيارة الكنيسة الإنجيلية العربية في أبوظبي والتي قدم فيها خدمة العظة لشعب الكنيسة، وزيارة جامع الشيخ زايد، وكنيسة مارمينا الأرثوذكسية بدبي، وكان في استقبال رئيس الطائفة والوفد المرافق القمص مينا، راعي الكنيسة، كما قام الدكتور القس أندريه زكي بزيارة المستشفى الذي أسسته الإرسالية الإنجيلية الأمريكية، بجانب زيارة الكنيسة الإنجيلية بالعين.

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