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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم|ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات في كولورادو.. إسرائيل تعلن جاهزيتها لهدنة جديدة.. ومطالبات بالرد على صواريخ كوريا الشمالية

صحف الإمارات
صحف الإمارات

إسرائيل تعلن جاهزيتها لهدنة جديدة
المحكمة العليا في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات
“السبع” تطالب بالرد على صواريخ كوريا الشمالية
بوتين يؤكد تعاظم الثالوث النووي الروسي
الإمارات.. إصدار مرسوم بإنشاء جهاز الإمارات للمحاسبة
أمريكا تدرس إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية
متحدث "اليونيسيف": أنا غاضب بسبب النفاق تجاه أطفال غزة

سلّطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

ففي الشأن الإماراتي، قالت صحيفة "الخليج"، إن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، ويحل الجهاز الجديد محل «ديوان المحاسبة»، ويتبع رئيس الدولة مباشرة.

وأضاف أن هذا الجهاز يهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.

وبشأن تطورات الحرب في غزة، ذكرت صحيفة "البيان"، أن رئيس الكيان الصهيوني، إسحق هرتسوج قال، أمس إن إسرائيل مستعدة للدخول في هدنة أخرى بوساطة أجنبية في غزة من أجل استعادة الرهائن المحتجزين في غزة وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" جيمس إلدر، الثلاثاء، بعد عودته من الأراضي الفلسطينية، بأن غزّة هي "أخطر مكان في العالم" يحيق بالأطفال.

وأعرب إلدر خلال مؤتمر صحفي دوري في الأمم المتحدة في جنيف "عن غضبه من لامبالاة الذين يتولون زمام السلطة بالكوابيس الإنسانية التي يعاني منها مليون طفل".

وقال إلدر: "أنا غاضب لأن أطفالا آخرين يختبئون في مكان ما الآن، سيصابون من دون أي شك ويبتر أحد أطرافهم في الأيام المقبلة".

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية قضت الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة".

وندد المتحدث باسم ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

كما نقلت أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع طالبوا أمس، بـ«رد دولي قوي» على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية.

وجاء في بيان مشترك، أصدرته الحكومة الألمانية، من برلين: «ينبغي أن يكون هناك رد دولي قوي، وسريع، وموحد، خصوصاً من جانب مجلس الأمن الدولي، على الأفعال المتهورة، المتكررة لكوريا الشمالية».

ونقلت أيضًا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد "تعاظم الثالوث النووي الروس": البري، والبحري، والجوي، بعدما قامت موسكو بتحديث ترسانتها النووية.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن البيت الأبيض قال أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بالتزامن مع إصدار دول عدة بياناً مشتركاً يدين «تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية» في ظل الهجمات بالبحر الأحمر.

وقال الموقعون على البيان: «نشجع جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين. ولا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر في العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا، أن البركان الذي ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا في وقت متأخر أمس الأول، واصل ثورانه وانتشاره أمس.

وكان ثوران البركان الذي كان متوقعاً منذ فترة، بدأ في شمال بلدة جريندافيك، حيث تم إجلاء السكان البالغ عددهم 4 آلاف نسمة، والذين تعرضوا لعشرات الزلازل خلال الأسابيع الأخيرة، في نوفمبر الماضي. 

إسرائيل كولورادو الانتخابات الثالوث النووي الروسي كوريا الشمالية

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