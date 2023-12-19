قادة الإمارات يهنئون السيسي بانتخابه لولاية جديدة.. وزلزال مدمر يضرب الصين.. وأمريكا تعلن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر| أبرز عناوين الصحف الاماراتية اليوم

مهربون يخترقون الحدود الأردنية بصــواريخ ومخدرات

مشاورات حاسمة في مجلس الأمن لإنهاء حرب غزة

118 قتيلاً في زلزال ضرب شمال غرب الصين

إسرائيل تواصل تدمير غزة والمدارس والمستشفيات في دائرة القصف

عاصفة تضرب الولايات المتحدة وتقطع الكهرباء وتثير فيضانات وتوقف رحلات الطيران



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد أبرزت صحيفة الامارات اليوم تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية، وتمنى للرئيس السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين، والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على منصة «إكس»: «أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة».

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على منصة «إكس»: «أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين».

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الخليج إن مجلس الأمن الدولي عاد لبحث مشروع قرار جديد يدعو إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال العسكرية» في غزة، بعد عشرة أيام من فيتو أمريكي أحبط محاولة سابقة، وفق ما ذكرت، أمس الاثنين، مصادر دبلوماسية في نيويورك، في وقت تواجه إسرائيل تنديداً متزايداً من الأسرة الدولية جراء الحصيلة البشرية المرتفعة جداً للضحايا المدنيين وتدمير مستشفيات في قطاع غزة فيما تستمر في تكثيف حربها على القطاع المحاصر، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بما سماه «نقص فادح في القدرة على التمييز» لدى الجيش الإسرائيلي.

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة»، وبينما كان التصويت مقرراً عند الساعة (20,00 بتوقيت غرينتش) من مساء أمس، تم تأجيله رسمياً إلى الساعة (22,00 بتوقيت غرينتش)، وسط احتمالات بتأجيله، ربما إلى اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية، في إشارة إلى أن المحادثات حول مشروع القرار صعبة وفاصلة.

كما ذكرت الصحيفة أن إسرائيل واصلت حربها التدميرية في قطاع غزة، أمس الاثنين، وكثفت قصفها الجوي والبري والبحري، في اليوم ال73 للحرب، مخلفة مئات الضحايا، ومرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 19453 قتيلاً و52286 مصاباً، وعادت القوات الإسرائيلية إلى استهداف المستشفيات والمدارس التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، فيما تواصلت المعارك الضارية بين الجيش الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، في مختلف محاور التوغل، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الجانب الإسرائيلي الذي اعترف بمقتل خمسة من عسكرييه، هم ثلاثة ضباط وجدنيان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين، مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية، شمال قطاع غزة، منذ أمس الأول الأحد.

كما أشارت صحيفة الاتحاد أيضا إلى تأكيد الجيش الأردني، في بيان أمس الاثنين، اعتقال تسعة مهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة متنوعة بعد إشتباكات على الحدود مع سوريا أوقعت إصابات في صفوف حرس الحدود الأردنيين.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «قوات حرس الحدود الأردنية استطاعت بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة منذ فجر أمس الاثنين، إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة».

ودوليا، أوضحت صحيفة البيان اعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية.

وقال أوستن إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي في بيان صدر بعد منتصف الليل في العاصمة البحرينية: "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك فإنني أعلن اليوم عن إنشاء عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات."

أفادت صحيفة الخليج بأن ما لا يقل عن 118 شخصاً لقوا حتفهم في زلزال بلغت قوته 6,2 درجة ضرب ليل الاثنين، مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين ما أدى إلى انهيار أبنية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، فيما تنكب فرق الإنقاذ على إزالة الركام وسط درجات حرارة صقيعية.

وقال مسؤولون محليون، إن 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 400 بجروح في مقاطعة غانسو، بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية «سي سي تي في»، أن 13 آخرين قتلوا، وأصيب مئة في مدينة هايدونغ في مقاطعة تشينغهاي المجاورة.

فيما أشارت صحيفة البيان إلى أن عاصفة ضربت شمال شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، ما أدى إلى اغراق الطرق وسقوط الأشجار، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف، وإلغاء رحلات الطيران وإغلاق المدارس، ومقتل شخصين على الأقل.

وسقط أكثر من 13 سنتمترا من الأمطار في أجزاء من نيوجيرسي وشمال شرق بنسلفانيا بحلول منتصف الصباح، وسقطت أمطار في عدة ولايات أخرى أكثر بارتفاع اكثر من 10 سنتيمترات، وفق ما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية. وبلغت سرعة الرياح نحو 113 كيلومترا في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي لنيو إنجلاند.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 700 ألف مشترك في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالا عبر نيو إنغلاند.