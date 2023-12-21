لأول مرة في دمياط|تقديم خدمة حقن الجسم الزجاجى للعين بمادة «الاليا» بالتأمين الصحي

أعلن فرع التأمين الصحى بدمياط برئاسة الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى، عن البدء في تقديم خدمة حقن الجسم الزجاجى للعين بمادة "الاليا" لأول مرة بدمياط وذلك بمستشفي الهلال التابع للتأمين الصحى بدمياط.

يعد ذلك استكمالاً لما تم من رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى الهلال، خاصة في مجال جراحة العيون، وحرصا على تقديم خدمة طبية متميزة لمنتفعى التأمين الصحى بدمياط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط .