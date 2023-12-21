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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بدء وصول المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

صدى البلد

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين السبت المقبل من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

وبدأ المتسابقون في الوصول وصل إلى الفندق مقر إقامتهم بالقاهرة. وأعربوا عن فرحتهم الشديدة بتواجدهم في بلد الأزهر، وعن عميق شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية، مؤكدًين أن مصر راعية للقرآن الكريم وحفظته، وأن مسابقات الأوقاف المصرية تشجع على مدارسة القرآن الكريم، لما تتميز به هذه المسابقة الدولية من منافسة قوية بين المتسابقين.

وفي السياق ذاته أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م ، في دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يوم السبت 23 ديسمبر.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم وزير الاوقاف السيسي

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