نوع خضار غير متوقع مهم جدا للرياضيين

يحتاج الأشخاص الرياضيين إلى تناول نظام غذائي معين يعمل على تحسين ادائهم ويمكنهم من القيام بالحركات المختلفة بجانب تقوية الجسم والمناعة

ووفقا لما جاء في موقع healthshots نعرض لكم نوع خضار شائع يعزز الأداء الرياضي ويقوى المناعة

يحتوي عصير البنجر على النترات والبيتالين، والتي يمكن أن تساعد في تحسين اداء الرياضيين

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي أن هناك آثار إيجابية لشرب عصير البنجر على مستويات القدرة على التحمل لديك وهو مهمة جدا للأشخاص الرياضيين

كما أن عصير البنجر يعزز القدرة على التحمل من خلال تعزيز أداء الجهاز القلبي التنفسي وبالتالي تحسين الكفاءة لدى الرياضيين.

البنجر



يحتوى البنجر على عامل تلوين طبيعي يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

يساعد ذلك في تقليل الأعراض والعلامات البيولوجية في الجسم التي قد تؤدي إلى الالتهاب وتؤثر على أداء الرياضيين .

وأظهرت الدراسات الآثار الإيجابية لشرب عصير الشمندر على الالتهابات.

