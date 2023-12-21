أخبار التعليم.. بدء تفعيل تابلت أولى ثانوي في المدارس استعدادا لتوزيعه على الطلاب.. إصابة 38 طالبا ومعلما باختناق داخل مدرسة في قنا الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



بالصور.. بدء تفعيل تابلت أولى ثانوي في المدارس استعداداً لتوزيعه على الطلاب

حصل موقع “صدى البلد” على صور ترصد بدء إجراءات تفعيل تابلت أولى ثانوي في المدارس استعداداً لبدء توزيعه على الطلاب بشكل رسمي.







برئاسة الخشت|جامعة القاهرة تستضيف محاضرة لرئيس رابطة العالم الإسلامي لتوسيع آفاق التعاون



استضافت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، المحاضرة التذكارية التي ألقاها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.





التعليم تعلن موعد امتحانات الطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية







حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية التي يقدمها معهد جوته والتي ترد سنوياً لطلاب المدارس الحكومية في صيف 2024 وتنظمها معهد جوته ، لعدد منحة 1 للمدارس الحكومية ومنحة 1 للمدارس الخاصة



إصابة 38 طالبا ومعلما باختناق داخل مدرسة في قنا الجديدة





أصيب ٣١ تلميذا و٧ معلمات بحالات شبه اختناق صباح اليوم، الخميس، بعد شعورهم بضيق فى التنفس داخل مدرسة بمدينة قنا الجديدة.



التعليم العالي: انتهاء المرحلة الأولى من جائزة الابتكار الصناعي لدعم التنمية وريادة الأعمال







استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول انتهاء فعاليات المرحلة الأولى من جائزة الابتكار الصناعي InnoAward التي تتم بشراكة إستراتيجية بين وزارات التعليم العالي، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، وبتنفيذ مشترك بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ بهدف تعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى لربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وفقًا لرؤية مصر 2030.