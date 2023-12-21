سفير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخاب الرئاسة

تقدم السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة بخالص التهاني إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر .

وأشار السفير الغانم الى الثقة الكبيرة التي أولاها المصريون لقيادته الرشيدة التي حققت لمصر الامن والاستقرار ووضعتها على مسار التنمية والنهوض ، مشيرا للمكانة العالية التي يحظى بها الرئيس في قلوب أبناء الكويت .

وأكد الغانم تطلعه الي مزيد من النمو والتعاون في العلاقات الاخوية الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين والتي تعد نموذجا للعلاقات بين الأشقاء والي السعي المشترك نحو تعزيزها بما يتناسب مع طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافيه وللشعب المصري المزيد من التقدم والازدهار والامن والامان .