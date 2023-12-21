بدء التقديم لمسابقة الأم المثالية بالدقهلية مارس 2024 حتى 18 يناير المقبل

بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي السنوي للدولة المصرية " بعيد الام مارس 2024 ميلادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..



ففي الدقهلية وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر البدء من يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري وحتي يوم الخميس 18 يناير المقبل 2024 فتح باب التقدم لتلقي طلبات مسابقة الامهات المثاليات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالمنصورة بجوار الادارة العامة للمرور بشارع عبد السلام عارف..



ويتقدم للمسابقة الفئات التالية :-

- ام طبيعية..

-أم كافلة..

-ام من ذوي الإعاقة:-

"سمعية-بصرية-حركية-ام من ذوي الاعاقة حصل احد ابنائها علي بطولة دولية او شهادة دكتوراه او ماجستير-ام نموذج مشرف للأم الحاصلة علي مشروع تمكين اقتصادي داخل قري حياة كريمة"

.. هذا ويتم فحص المتقدمين من خلال لجنة الاختيار وفقا للشروط الواجب توافرها في المرشحين واستيفاء المستندات المطلوبة...

*الاوراق المطلوبة:-

-اقرار قانوني من المرشحة بانها لاتمت بصلة لاي من أعضاء اللجان العامة او المحلية.

-بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا.

-قيد عائلي للاسرة للتأكد من صحة عدد الابناء.

-جميع المستندات الدالة علي صحة البيانات "صورة من بطاقة الرقم القومي-صورة من مؤهلات الام والابناء.

-عدد 2 صورة شخصية حديثة للمرشحة.

*الشروط الواجب توافرها:-

-ان لايكون للمرشحة صلة قرابة لاي من اعضاء اللجان العامة والمحلية للام المثالية.

-السن لايقل عن" 50سنة"للأمهات..

-الالمام بالقراءة والكتابة.

-الا يزيد عدد الابناء عن ثلاثة ابناء فقط.

هذا فضلا عن شروط تعزز القيم الايجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة والتزام الاسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية والتي تتضمنها القرارات الوزارية في هذا الشأن.



** هواتف للتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية في هذا الشأن ( ت 0502260101- فاكس 050 2266104)

مع تمنيات محافظة الدقهلية للمتقدمين بالتوفيق.