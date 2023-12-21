شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباريات السوبرليج

كشف الإعلامي احمد شوبير عن مفاجأة سارة للجماهير بشان مباريات السوبرليج دوري السوبر الأوروبي.

ونشر شوبير تصريحات المدير التنفيذي للسوبر ليج عبر فيسبوك وجاءت كالاتي: سنقوم ببث كل مباريات السوبرليج مجانا.

وعادت بطولة دوري السوبر الأوروبي للحياة مجددًا بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم. واعتبرت المحكمة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والفيفا أساءا استخدام السلطة بعد منعهم الأندية من تنظيم السوبر ليج وتهديدها بالعقوبات.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، تم الكشف عن نظام البطولة المحتمل وفقًا للقرار، حيث يتضمن:

انطلاق البطولة في موسم 2025-2026.

المشاركة على أساس الجدارة الرياضية باستثناء الأعضاء الدائمين.

تقسيم البطولة إلى 3 دوريات للرجال ودوريين للسيدات.

مشاركة 64 فريقًا في بطولات الرجال بتوزيعهم على مجموعات ومباريات ذهابًا وإيابًا.

بطولة السيدات بمشاركة 32 فريقًا ونظام مباريات ربع ونصف النهائي ونهائي.

تحديد الصعود والهبوط والأندية البطلة في نهاية الموسم.

الوصول إلى الدوري الأزرق يعتمد على أداء الأندية في الدوريات الوطنية.

ضمان حد أدنى من الدخل للأندية.

بث مباريات البطولة مجانًا عبر منصة البث الرقمي الجديدة.



وأشارت الماركا إلى أن تطبيق الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا سيكون لموسم واحد فقط في حال انطلاق دوري السوبر الأوروبي في موسم 2025-2026.