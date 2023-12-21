ضمن 40عالما الأكثر تأثيراً بجامعة حلوان.. أسامة إمام يكرم أساتذة كلية الحاسبات

كرم مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان بقيادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور أسامة إمام 4 من أساتذة الكلية ضمن العلماء الأربعين الأكثر تأثيرا بالجامعة وهم كل من:

أ.د. منال عبد القادر عبد الفتاح الأستاذ بقسم نظم المعلومات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

أ.د. محمد حسن حجاج الأستاذ بقسم علوم الحاسب

أ.م.د. أيمن محمد عزت الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب

أ.م.د. غادة أحمد عبدالمنعم الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب

كونهم من الأربعين عالماً الأكثر تأثيرا بجامعة حلوان.



وقد استهل أ.د. أسامة إمام عميد الكلية المجلس بقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) صدق الله العظيم. وأنه من دواعي شرفي وسروري استقبال وصول سيادتكم لهذه المكانة العلمية الفريدة.



وقدم المجلس الشكر والتقدير للزميلات والزملاء، كما تم تقديم شهادة تقدير من الكلية لسيادتهم.

وأشاد المجلس بكون أ.د. منال عبدالقادر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (الوكيل الوحيد الذى تم تكريمه) من العلماء المميزين بالجامعة مما يؤكد أن العمل الإداري لا يتعارض مع التفوق العلمي.



وقد أشاد سيادته أن وجود أربعة علماء من أصل الأربعين عالما المؤثرين علمياً بكل قطاع الذين تم تكريمهم بجامعة حلوان التي تتكون من 23 كلية هو إنجاز غير مسبوق للكلية، وحث المجلس كل الزملاء على أهمية النشر الدولي لرفعة جامعة حلوان.



وأهم ما يميز الجامعات هو مستوى وقيمة علمائها وتأثيرهم في البحث العلمي الذى ينعكس بشكل مباشر على جوهر العملية التعليمية.