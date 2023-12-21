عمرو الدرديري عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك: طلبات المدير الفني أوامر

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على بيان رابطة الأندية بتأجيل لقاء الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه بموقع فيسبوك: طلبات المدير الفني أوامر.

وكان قد شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خبر تأجيل لقاء الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “رابطة الأندية المصرية تعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بالإضافة إلى عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير بناء على طلب من روي فيتوريا”.

وجاء بيان رابطة الأندية، بالموافقة على طلب المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا، لإعطاء اللاعبين راحة أكبر قبل بدء معسكر المنتخب لبطولة أمم افريقيا.