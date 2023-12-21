استخراج بطاقة تموين 2023 لأول مرة

يبحث المواطنين، عن كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة وذلك عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها، بطرق سهلة وبسيطة.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023

- يتم الدخول على موقع دعم مصر. - اضغط على خدمات تموينية للمواطنين -اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة. -ادخل الاسم رباعيًا للفرد الجديد. -ادخل الرقم القومي - إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة. - أدخال كود التحقق -اضغط على تأكيد. - بعد الضغط على تأكيد يجب اختيار التالي:- -المحافظة المراد النقل إليها - المديرية - الإدارة - مكتب - تاجر - عنوان السكن ثم الضغط على التالي.

بطاقة تموين

كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

الدخول علي منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية. -تسجيل الاسم. -تسجيل الرقم القومي. -تسجيل رقم بطاقة التموين -واسم البقال التمويني التابع له والمنطقة. -الاختيار من قائمة الخدمات. -كتابة العنوان. -رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيها.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية