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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يرتفع إلى 20057 في غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع ليصل إلى 20057 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، بثت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام مشهدا امس الخميس، أعلنت خلاله عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها بنيران الجيش الإسرائيلي؛ وهم ليسوا بنفس الرهائن الذين أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتلهم في حي الشجاعية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "هدف الاحتلال المتمثل بالقضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وما ينشغل به جيش الاحتلال اليوم على الأرض هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".

وشدد أبو عبيدة على أن "استعادة الاحتلال لأسراه مساره التبادل وليس له خيار سوى وقف العدوان، واستمراره  لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى ولا يمكن إطلاق سراحهم بالقوة".

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