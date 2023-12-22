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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أمطار وانخفاض دراجات الحرارة.. الأرصاد العراقية تحذر من طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية ، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الطقس يوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متعددة منها، كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق.

أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق.


وأضاف البيان أن طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق.

بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق".


ولفت البيان إلى أن طقس يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى من البلاد.


وتابع البيان أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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