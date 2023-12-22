بحجة أداء العمرة.. ضبط صاحب مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على صاحب مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيهم لأداء العمرة ولم يوفى بذلك واستولى منهم على مبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود اخطارا من العميد تامر موسى مامور مركز طوخ بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات بقيامة بالاستيلاء على اموالهم بحجة تسفيرهم لاداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك.



وتمكن المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.