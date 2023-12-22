استشهاد شيخ الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية بـ فلسطين

نعى الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية في مصر، الشيخ المُعمر "أحمد العلاوي" نجل الشيخ حسين أبو سردانة، وشيخ الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية وناشرها في ربوع فلسطين، وشقيق الشيخ محمد أبو سردانة "قاضي قضاة فلسطين الأسبق".

استشهاد شيخ الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية بفلسطين

وارتقى الشيخ أحمد إلى جوار ربه الكريم بعد أن دُمر بيته عليه وأسرته في شارع اليرموك، عن حوالي 96 عامًا. وقد تخرج -رحمه الله- في كلية الشريعة بالأزهر الشريف، وعمل في سلك الصحافة والإعلام، حيث أسس لجريدة (أخبار غزة) وتولى رئاسة تحريرها.

أقام -رحمه الله- في آخر حياته مجلساً تحت منزله ، يجتمع فيه الأحباب على العلم والذكر ، وقد كان يملك مكتبة حوَّت نفائس الكتب وأرشيفاً تاريخياً من المكتوبات والتحف والصور قل نظيره في غزة هاشم .

وقال شيخ الرفاعية : «رحم الله الشيخ أحمد، وتقبله في فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».