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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور شيخ الرفاعية.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالغربية|صور

شيخ الطريقة الرفاعية
شيخ الطريقة الرفاعية

أقامت الطرق الصوفية بمحافظة الغربية مسيرة صوفية بقرية محلة روح مركز طنطا محافظة الغربية بحضور شيخ الطريقة الرفاعية الشيخ طارق يس الرفاعي، ووكيل المشيخة العامة عن محافظة الغربية حمادة العتر.

مسيرة صوفية لحث المواطنين على الانتخاب بالغربية

وجابت المسيرة الصوفية القرية لحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. 

إقبال واسع في مدينة الإنتاج الإعلامي في أكتوبر |فيديو

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إقبال كثيف وحشود للناخبين في حدائق أكتوبر 

فيما شهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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صوفية الطرق الصوفية مسيرة صوفية الطريقة الرفاعية الشيخ طارق يس الرفاعي الانتخابات الرئاسية

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