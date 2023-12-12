على أنغام تسلم الأيادي.. مسيرة بالأعلام تجوب محيط مدرسة خاتم المرسلين بأكتوبر

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بحدائق أكتوبر، مسيرة جماهيرية حاشدة، بمحيط مدرسة خاتم المرسلين، بمنطقة الـ 800 فدان، بحي زهراء أكتوبر، على أنغام تسلم الأيادي، حاملين أعلام مصر، وسط هتافات داعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

مسيرة بالأعلام

وحرص الناخبون بمدرسة خاتم المرسلين بحدائق أكتوبر، على التفاعل مع المسيرة التي جابت حي زهراء أكتوبر، مع انتصاف اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة 2024، والتي يتنافس خلالها 4 مرشحين رئاسيين، هم: الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، عبدالسند يمامة.

وتتواصل عملية التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم الفرز عقب انتهاء عملية الاقتراع مباشرة، على أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.