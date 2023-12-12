الفنانة سلوى عثمان تتفاعل مع الناخبين في لجنة حدائق أكتوبر |صور

قامت الفنانة سلوى عثمان، بالتفاعل مع الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة عثمان بن عفان، التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، بمديرية التعليم بالجيزة.

الفنانة سلوى عثمان تتفاعل مع الناخبين بمدرسة عثمان بن عفان بأكتوبر

وحرصت سلوى عثمان على التقاط الصور مع الناخبين المتواجدين بمحيط اللجنة وحثهم على المشاركة والتفاعل بإيجابية واختيار رئيس مصر 2024، والذي يعبر عن تحديات المرحلة الراهنة، ليتجاوب معها الحضور مرددين تحيا مصر، وهنكمل المشوار.

بدأت مع دقات التاسعة صباح اليوم الثلاثاء أعمال الانتخابات الرئاسية في لجان مدارس حدائق أكتوبر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، حيث يتوافد الناخبون على لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000، وبلال بن رباح.

فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

فيما حرص رجال الإعلام على التصويت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتأكيد والحث على أهمية المشاركة، ووجه الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ رسالة أكد خلالها على أهمية المشاركة باعتبارها واجب ديني ووطني.

«عامر» شدد في كلمته التي وجهها من أمام لجنة الناخبين بمدينة الإنتاج الإعلامي أمس أن التجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، أثبتت للعالم أجمع أن ما نقوم به بمثابة تجربة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا العرس الديمقراطي وهذه التجربة المصرية تجربة متميزة.

الفنانة سلوى عثمان تشارك في الانتخابات الرئاسية

الفنانة سلوى عثمان تشارك في الانتخابات الرئاسية

الفنانة سلوى عثمان تشارك في الانتخابات الرئاسية

الفنانة سلوى عثمان تشارك في الانتخابات الرئاسية