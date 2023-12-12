أعلام مصر تزين الصورة.. استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

استمر توافد الناخبين في اليوم الختامي للعملية الانتخابية بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في مدارس السادس من أكتوبر والشيخ زايد، ومدرسة الحي الأول دائره قسم أول أكتوبر.

وأدلى الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

توافد الناخبين بلجان أكتوبر

وحرص المنظمون والناخبون على حمل الأعلام المصرية التي زينت أرجاء المكان، مسطرة ملحمة مصرية بامتياز.

وتوافد الناخبون في الساعات الأولى بكثافة، وشهدت لجان مدرسة عثمان بن عفان وبلال بن رباح والجيل 2000، توافدًا ومسيرات حاشدة منذ بدء عملية الاقتراع في ختام العرس الديمقراطي.

التجربة المصرية تجربة متميزة

فيما وجه الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، رسالة أكد خلالها أهمية المشاركة باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا.

«عامر» شدد في كلمته التي وجهها من أمام لجنة الناخبين بمدينة الإنتاج الإعلامي أمس، الاثنين، على أن التجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، أثبتت للعالم أجمع أن ما نقوم به بمثابة تجربة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا العرس الديمقراطي وهذه التجربة المصرية تجربة متميزة.

اللجان الانتخابية مستمرة حتى التاسعة مساءً

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والذي يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

إشراف قضائي كامل

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

مدرسة الحي الاول دائره قسم اول اكتوبر pic.twitter.com/twbexV28vz — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) December 12, 2023

استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية