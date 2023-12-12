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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

احترمت خصوصيتهم| إقبال كثيف لذوي الإعاقة بأكتوبر.. شاهد

تصويت ذوي الإعاقة
تصويت ذوي الإعاقة

يسطر الأشخاص ذوي الإعاقة مشهدًا من مشاهد التحدي والعظمة ضمن الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص الناخبون من ذوي الهمم على الإدلاء بصوتهم الانتخابي ضمن شعار:"انزل.. شارك.. صوتك أمانة"، وتوافدوا منذ اليوم الأول وحتى اليوم الثلاثاء على المقار الانتخابية وسط اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية.

 إقبال كثيف لذوي الإعاقة بلجان أكتوبر

الانتخابات الرئاسية

اهتمام غير مسبوق 

من جانبها، أعربت الناشطة الحقوقية سهى الفرارجي، عن سعادتها بما تم تحقيقه للأشخاص ذوي الإعاقة من تسهيلات وتيسيرات للمشاركة بإيجابية وفاعلية.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: “لأول مرة يتم عمل إتاحة لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية بل ويأخذ رأيهم فيما يتعلق بلغة الإشارة والملصقات الاسترشادية”، لافتة إلى أن اللجنة قامت باستشارة المجلس والأشخاص فيما تم وضعه من ملصقات للتأكد من سلامته.

وشددت: "خطوة جيدة واستجابة للتوصيات الدولية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة بتقدم السنة دي شغل على أعلى مستوى للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من أصحاب الكراسي المتحركة، أو الإعاقة البصرية باتاحة التصويت من خلال أوراق مصممة على طريقة برايل من أجل الخصوصية ومنع التوجيه الذي كان البعض يشتكي منها، وبالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يتم إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة الحركية ويؤتى بهم من منزلهم.

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مشاركة إيجابية في انتخابات الرئاسة 2024

أدلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة روضة ومدرسة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود الإبتدائية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.

مشاركة ذوي الإعاقة بلجان أكتوبر

بدأت مع دقات التاسعة صباح اليوم الثلاثاء أعمال الانتخابات الرئاسية في لجان مدارس حدائق أكتوبر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، حيث يتوافد الناخبون على لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000، وبلال بن رباح.

فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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