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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: ندعم السيسي رئيسا لمصر 2024 ونؤيد مواقفه وقراراته

شيخ الطريقة الرفاعية
شيخ الطريقة الرفاعية

أكد الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، دعم وتأييد أبناء الطريقة في عموم الجمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا لمصر 2024، وذلك ثقة وإيمانا بقدرته على مواصلة طريق الانجازات والتقدم وبناء مصر الجديدة وتأمينها ضد أي خطر يحيط بها. 

الرفاعية تعلن دعمها الرئيس السيسي 

وقال الرفاعي لـ صدى البلد: "أعلناها سابقا ونكررها الآن، بأننا نقف خلف القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر باعتباره ضرورة الوقت، ولمواقفه داخليا وخارجيا، وما نراه من جهد لا يزال يبرهن على عظمة هذا الوطن"، مبينا أن أبناء الطريقة شاركوا في مؤتمر المشيخة أمس ومستمرون في دعم وتأييد الرئيس السيسي لحين إعلان الشعب المصري العظيم كلمته منتصف شهر ديسمبر المقبل. 

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الصوفية والأشراف يدعمان الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

فيما قدم محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب الأشراف، خلال كلمته في مؤتمر الطرق الصوفية لإعلان تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، تأييد الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني، متمنيا عودة القدس الشريف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من دعم لهذه القضية.

أكد محمد محمود أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية فى كلمته أن هذا اليوم نعلن فيه المحبة والتأييد لقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل المسئولية فى أوقات صعبة وكانت الأمة فى حاجة إلى من يأخذ يدها وكان الرئيس قائدا لهذه الأمة داعما للوطن وقف وقفة الرجال وما يمتلكه من شجاعة القرار وكان له دور هام فى الحفاظ على القضية الفلسطينية رافضا التهجير القسري لذلك نؤيد وندعم  الرئيس فى المرحلة المقبلة لاستكمال ما بدأه، مشيرا إلى أن الرئيس تكونت شخصيته العظيمة فهو ابن منطقة سيدنا الحسين والأزهر لذلك نبايعه قائدا لمصرنا.

كما أكد الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر فى كلمته أن هذا يوم نفصح عن حبنا للرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفًا:  قديما كنا نقول له فى اسمه نصيب عبد لله رب العالمين ولم ينسى هذا ومن الله عليه بالفتاح وهى صيغة مبالغة يستمر معها الفتح منذ أن قاد البلاد واسندت إلى هذه المسئولية والله عزوجل لو أعطى نعمة ما سلب ونرجو الله أن يفتح به من اسم الفتاح والسيسي لانه محنك ويملك من السياسة ما يجعله حكيما  وغير مكر الماكرين ولذلك نقول اخترنا عبد الفتاح السيسي .

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر فى كلمته أمس إلى أن هذه الحشود جاءت حبا فى الله ورسوله وحبا فى مصر والله تعالى ذكر مصر كثيرا ادخلوا مصر آمنين وذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك من الله علينا  بجيشا عظيما وقائدا جسورا وشعبا عظيم فمصر فى عهدكم عزم وإصرار  لذلك  موقفه فى قطاع غزة تذكرنا لعظمة الرجل والوطن والقدس الشريف. 

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