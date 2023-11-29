مشايخ الطرق الصوفية تعلن تأييدها لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى وزعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب الدكتور احمد عمر هاشم رئيس اللجنة العلمية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء والدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية وعضو المجلس الأعلى للطرق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والسيد الشريف نقيب الأشراف والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس قطاع الصوفية بالمجلس الأعلى وعضو المجلس الأعلى وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

شهد الحفل فيلما تسجيليا عن جهود الرئيس من إنجازات عبر المشروعات التنموية والخدمية التى شهدتها مصر ونقلات إلى المستقبل وحلقة من الانشاد الدينى

وقصيدة من مشيخة الطرق الصوفية إلى الرئيس بعنوان تهجير غزة خط موت احمر.



أكد محمد محمود أبو هاشم فى كلمته أن هذا اليوم نعلن فيه المحبة والتأييد لقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل المسئولية فى أوقات صعبة وكانت الأمة فى حاجة إلى من يأخذ يدها وكان الرئيس قائدا لهذه الأمة داعما للوطن وقف وقفة الرجال وما يمتلكه من شجاعة القرار وكان له دور هام فى الحفاظ على القضية الفلسطينية رافضا التهجير القسري لذلك نؤيد وندعم الرئيس فى المرحلة المقبلة لاستكمال ما بدأه مشيرا إلى أن الرئيس تكونت شخصيته العظيمة فهو ابن منطقة سيدنا الحسين والأزهر لذلك نبايعه قائدا لمصرنا.



وأضاف نقيب الأشراف فى كلمته أن هذا المؤتمر الذى تحفه الملائكة وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نرسل تحية وتقدير الى الشعب الفلسطيني وأن يعود القدس الشريف الينا كما نوجه التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه دعم لهذا القضية وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة كما يسعدنا أن نوجه تحية إلى الجيش المصرى العظيم والى الشرطة المصرية والشهداء الابرار كما نشكر الرئيس على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين ونقول كلنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الاصلاح والبناء والتعمير .



كما أكد الدكتور على جمعة فى كلمته ان هذا يوم نفصح عن حبنا للرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفًا: قديما كنا نقول له فى اسمه نصيب عبد لله رب العالمين ولم ينسى هذا ومن الله عليه بالفتاح وهى صيغة مبالغة يستمر معها الفتح منذ أن قاد البلاد واسندت إلى هذه المسئولية والله عزوجل لو أعطى نعمة ما سلب ونرجو الله أن يفتح به من اسم الفتاح والسيسي لانه محنك ويملك من السياسة ما يجعله حكيما وغير مكر الماكرين ولذلك نقول اخترنا عبد الفتاح السيسي .



وأشار الدكتور احمد عمر هاشم فى كلمته أن هذه الحشود جاءت حبا فى الله ورسوله وحبا فى مصر والله تعالى ذكر مصر كثيرا ادخلوا مصر آمنين وذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك من الله علينا بجيشا عظيما وقائدا جسورا وشعبا عظيم فمصر فى عهدكم عزم وإصرار لذلك موقفه فى قطاع غزة تذكرنا لعظمة الرجل والوطن والقدس الشريف



كما تم الاستماع الى عدد من كلمات مشايخ الطرق الصوفية المؤيدة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدين أنهم يقفون خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه لنصل إلى الجمهورية الجديدة.