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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: نشر الوسطية والزهد أساس المنهج الصوفي

شيخ الطريقة الرفاعية
شيخ الطريقة الرفاعية

أكد الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية على قدرة الطرق الصوفية على استثمار الفرصة المواتية لنشر الفكر الوسطي وصحيح الإسلام من خلال العلماء والمؤلفات التي تمتلكها الطرق بصفة عامة والرفاعية بصفة خاصة، مشددا على أن هناك دعما غير محدود تجده الطرق جميعا من الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

نشر الفكر الوسطي وصحيح الإسلام 

وقال الرفاعي في حوار خاص لـ صدى البلد:«الصوفية أمام فرصة مقدمة على طبق من ذهب لأنه لا يوجد فصيل غيرهم، فصيل وسطي ومعتدل، لا يسعى ولا يطمع في أي شيء سوى الوصول إلى طريق الاستقامة والزهد، فيكفيه “حتة عيش مرحرح بدقة تكفيني”، هذا الوقت هو وقت الصوفية، وهم يقومون بورهم الآن من خلال المؤتمرات العلمية بالمشيخة العامة، وبدأ التواجد بندوات وتواجد يصل لـ 80%، ونسعى من خلال العلماء لتصحيح المفاهيم والصورة الخاطئة عن الإسلام والتصوف بما نملكه من كوادر سواء الدكتور علي جمعة أو الدكتور مجدي عاشور وغيرهما الكثير من علماء الوسطية وأعلامها في مصر والعالم الإسلامي.

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وحول اتهمات البعض للطرق الصوفية بالبدع والمخالفات،  أكد أن ما يشاع عن المخالفات هو جزء من عدم الإنصاف الذي نحياه ونعيشه بفضل تواجد جماعات وأفكار متشددة في المجتمع، فالحكم على الصوفية من خلال موالد هي شعبية بالأساس قبل أن تكون صوفية هو خيبة، فنحن كصوفية نجد جموع الشعب بمختلف طبقاته وشرائحه ومعتقداته يشاركون في الاحتفالات سواء الاحتفال بالمولد النبوي أو غير ذلك من الاحتفالات التي يراها المصريون بهجة وسرور وأعياد لا تقل عن المناسبات والأعياد الوطنية، وهذا لا يعني أننا لا نرصد مخالفات ونتعامل معها بحزم سواء داخل الطريقة أو الطرق المختلفة وقد يواجه المخالفين للنهج الصوفي العزل والطرد والحرمان وهي أمور لا نقرها ولا نقبلها فالمنهج الصوفي هو امتداد لرسالة ونهج خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينحرف عنه أبدا.

وشدد الرفاعي على دعم الرفاعية شيخا وعلماء ومريدين للدولة المصرية والقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا في الوقت ذاته ما أعلنه الرئيس أمس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأشقاء في فلسطين ورفض محاولات تهجيرهم والقضاء على أحقيتهم في وطنهم، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لن تموت أبدا. 

الرفاعية الشيخ طارق الرفاعي الطريقة الرفاعية الطرق الصوفية المنهج الصوفي القضية الفلسطينية عبدالفتاح السيسي

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