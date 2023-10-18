عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«الرفاعية»: نعلن دعمنا لقرارات الرئيس.. وندين بأشد عبارات الاستنكار ما يحدث بفلسطين

طارق الرفاعي
طارق الرفاعي

أصدرت مشيخة عموم السادة الرفاعية وشيخها طارق الرفاعي، بيانا بخصوص تلك التطورات والتعديات المشينة والغاشمة التي تحدث بكل قسوة من الكيان الصهيوني للأشقاء الفلسطينيين، معلنة دعمها كافة القرارات والكلمات التي أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

 

«الرفاعية» نعلن دعمنا لقرارات الرئيس السيسي

وأكدت الطريقة الرفاعية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن ما يحدث من ذاك الكيان المحتل المغتصب قد ضرب عرض الحائط بجميع  الكتب السماوية والمواثيق الدولية التي تحث علي السلام والرحمة وعدم الاعتداء علي الغير بدون وجه حق وتحت مظلة المشيخة العامة للطرق الصوفيه وكما حثنا منهجنا الإسلامي الوسطي المعتدل الذي تربينا علي مقصاده بين أركان وأعمدة الأزهر الشريف وباسم مشايخنا وأصحاب الحقوق علينا نرسل هذا البيان إلى عنان السماء بقلوب باكيه ونردد باسم الدين باسم المهجرين والمطرودين والنازحين والضعفاء باسم الإنسانية الطيبة التي تكفر بالدم والاعتداء وتؤمن بالسلم والحرية والحقوق والواجبات مهما اختلفت المعتقدات واللون والعرق واللهجات تجمعنا إنسانية نقية لا يلوثها بالدماء متطرف ومنتهك للحقوق والواجبات.

 

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: عودة الموالد إنجاز لا ينكره إلا مغرض.. أمامنا فرصة من ذهب لتصحيح صورة التصوف.. والرئيس السيسي المرشح الأمثل لهذه الفترة

شيخ الطريقة الرفاعية لـ صدى البلد: داعمون للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء

 وشددت: ربما تأخر هذا البيان قليلا حتي يكون شاملا لكل الأركان بعد التدخل المحمود من القيادة السياسية والموقف المشرف من الدولة المصرية تؤكد المشيخة العامة للطريقة الرفاعية برئاسة الشريف الشيخ طارق ياسين بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم وكل عربي وكل حر لا يؤمن بالدم قضيه ايمانيه ومعتقد راسخ بأن الأراضي الفلسطينية الطيبة والقدس الشريف كان ومازال وسيظل ذو هوية عربية وأن أراد أحدهم تزييف التاريخ كفانا شرفا بأن قدسنا أولى القبلتين ثالث الحرمين مسري خاتم النبيين. 

 

وننوه بأن دولتنا المصرية ستبقي اليد الداعمة والطرق الصوفية بمختلف أسمائها والطريقة الرفاعية بالتحديد ستظل خلف هذا الدعم المشرف الطيب حمي الله فلسطين الأبية وعجل بنصر وفتح قدسنا الحبيب وبارك الله في مصر وطنا وموطنا ونسأل الله لجميع الأمة الإسلامية والعربية السلم والسلم ولجميع الإنسانية الأمن والأمان. 

الرفاعية طارق الرفاعي الطريقة الرفاعية الكتب السماوية المواثيق الدولية الكيان الصهيونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

يديعوت أحرونوت: إخلاء سفارتيّ إسرائيل في مصر والمغرب

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مكتب نتنياهو: لن نمنع مصر من إيصال المساعدات للمدنيين في غزة

موضوعات متعلقة

نقيب الأشراف يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

موظفو الأزهر يتبرعون بالدم للمصابين الفلسطينيين في غزة

مركز الأزهر: فلسـطين قضيـة عادلة وسط عالم لا يرى ولا ويسمع

التوسل بالنبي لقضاء الحوائج.. بـ6 صيغ استقبله واستشفع به صلى الله عليه وسلم

الإيمان باليوم الآخر .. حقيقته ومن يعذب في القبر الروح أم الجسد؟

معجزات اسم الله الوهاب لجلب الرزق.. أسراره ومتى يقال؟

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: عودة الموالد إنجاز لا ينكره إلا مغرض.. أمامنا فرصة من ذهب لتصحيح صورة التصوف.. والرئيس السيسي المرشح الأمثل لهذه الفترة

علي جمعة يوضح من هم عباد الرحمن في سورة الفرقان

ترشيحاتنا

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

نائب وزير الخارجية: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإخراج إخواننا من أراضيهم

مصطفى مدبولي: مصر من أولى الدول المنضمة لمبادرة الحزام والطريق

نداء استغاثة عاجل بشأن أوضاع غزة بعد موافقة إسرائيل على دخول المساعدات

الاحتلال الإسرائيلي يعلن الموافقة على إرسال المساعدات لغزة عبر مصر

إسرائيل تشن "حزام ناري" على قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو الزيت هيرخص 30 جنيها| أسعار 10 سلع أساسية تدخل الفرحة للمصريين

هل نجيب محفوظ من صنع جمال الغيطاني؟.. تفاصيل

ماتت أحلام الصغار.. طفلة من غزة تكتب وصيتها بشكل مؤثر

في عيد ميلادها الـ46.. صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي

فيديو

حزب الله يتوعد إسرائيل| والرئيس الإيراني يؤكد: انتظروا ردًا قاسيًا .. فيديو

تهجير سكان غزة إلى سيناء| رد قوي من السيسي

قلق في الكرملين.. ماذا قال بوتين عن الصراع الفلسطيني والهمجية الصهيونية|فيديو جراف

العرب يلغون القمة الرباعية مع بايدن.. سبب آخر بخلاف قصف مستشفى المعمداني| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ