«الرفاعية»: نعلن دعمنا لقرارات الرئيس.. وندين بأشد عبارات الاستنكار ما يحدث بفلسطين

أصدرت مشيخة عموم السادة الرفاعية وشيخها طارق الرفاعي، بيانا بخصوص تلك التطورات والتعديات المشينة والغاشمة التي تحدث بكل قسوة من الكيان الصهيوني للأشقاء الفلسطينيين، معلنة دعمها كافة القرارات والكلمات التي أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

«الرفاعية» نعلن دعمنا لقرارات الرئيس السيسي

وأكدت الطريقة الرفاعية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن ما يحدث من ذاك الكيان المحتل المغتصب قد ضرب عرض الحائط بجميع الكتب السماوية والمواثيق الدولية التي تحث علي السلام والرحمة وعدم الاعتداء علي الغير بدون وجه حق وتحت مظلة المشيخة العامة للطرق الصوفيه وكما حثنا منهجنا الإسلامي الوسطي المعتدل الذي تربينا علي مقصاده بين أركان وأعمدة الأزهر الشريف وباسم مشايخنا وأصحاب الحقوق علينا نرسل هذا البيان إلى عنان السماء بقلوب باكيه ونردد باسم الدين باسم المهجرين والمطرودين والنازحين والضعفاء باسم الإنسانية الطيبة التي تكفر بالدم والاعتداء وتؤمن بالسلم والحرية والحقوق والواجبات مهما اختلفت المعتقدات واللون والعرق واللهجات تجمعنا إنسانية نقية لا يلوثها بالدماء متطرف ومنتهك للحقوق والواجبات.

وشددت: ربما تأخر هذا البيان قليلا حتي يكون شاملا لكل الأركان بعد التدخل المحمود من القيادة السياسية والموقف المشرف من الدولة المصرية تؤكد المشيخة العامة للطريقة الرفاعية برئاسة الشريف الشيخ طارق ياسين بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم وكل عربي وكل حر لا يؤمن بالدم قضيه ايمانيه ومعتقد راسخ بأن الأراضي الفلسطينية الطيبة والقدس الشريف كان ومازال وسيظل ذو هوية عربية وأن أراد أحدهم تزييف التاريخ كفانا شرفا بأن قدسنا أولى القبلتين ثالث الحرمين مسري خاتم النبيين.

وننوه بأن دولتنا المصرية ستبقي اليد الداعمة والطرق الصوفية بمختلف أسمائها والطريقة الرفاعية بالتحديد ستظل خلف هذا الدعم المشرف الطيب حمي الله فلسطين الأبية وعجل بنصر وفتح قدسنا الحبيب وبارك الله في مصر وطنا وموطنا ونسأل الله لجميع الأمة الإسلامية والعربية السلم والسلم ولجميع الإنسانية الأمن والأمان.