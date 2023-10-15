شيخ الطريقة الرفاعية لـ صدى البلد: داعمون للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء

كشف الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، عن تأييد طريقة القطب الصوفي الكبير الشيخ أحمد الرفاعي في مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لما تمتعت به الدولة المصرية من استقرار وأمان، ولما تشهده الدولة من تحديات تهدد الأمن القومي.

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: داعمون للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء

وقال الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الطريقة جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وتؤمن بأن دعم استقرارها مقدم على ما سواه من أمور ومسائل وخلافات وما يفرق أبناؤه أكثر مما يوحد شملهم، لافتًا إلى أن أبناء الطريقة الرفاعية وقياداتها، أعلنوا تضامنهم الكامل والدائم لقرارات القيادة السياسية المصرية الحكيمة، كما أعلنوا تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، واستمرار الأمن والأمان في مصرنا الحبيبة خلال مشاركتهم في احتفالات مولد القطب الصوفي العارف بالله السيد أحمد البدوي والذي يقام لأول مرة منذ 3 سنوات الأمر الذي يعكس إنجازات الدولة الملموسة وغير قابلة للشك.

ولفت شيخ الطريقة الرفاعية إلى أن أبناء الطريقة الرفاعية قاموا بالإعلان عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك خلال موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بعدما قاموا برفع لافتات التأييد مع لافتات وأعلام الطريقة، كما قام أبناء الطريقة في كثير من محافظات مصر بتعليق لافتات التأييد على منازلهم وفي الشوارع والميادين العامة كما سارعوا فور البداء في لعمل التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي في مكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات مصر .

وشدد شيخ الطريقة الرفاعية ، على أن المشيخة ستقوم بعمل لجان متابعة للعملية الانتخابية في جميع محافظات، على أن تعلن عن مكان اللجنة الرئيسية بعد تجهيزها لمباشرة عملها وسوف تكون اللجنة الرئيسية برئاسة الشيخ محمود طارق ياسين الرفاعي نائب عام الطريقة الرفاعية، داعيًا أبناء الطريقة من نواب وخلفاء ومريدين إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى يستكمل ما قام به من مشاريع لبناء مصر جديدة على غرار جميع الدول المتقدمة التي كنا نحلم بأن تكون مصر مثل تلك الدول.

أتباع الطريقة الرفاعية في مصر والعراق

ينتشر أتباع الطريقة الرفاعية في العراق ومصر وسوريا وغرب آسيا، لهم راية باللون الأسود تميزهم عن باقي الطرق الصوفية، تُنسب إلى أحمد بن علي الرفاعي (512 هـ - 578 هـ) الملقب بـ "أبو العلمين" و"شيخ الطرائق" و"الشيخ الكبير" وهي طريقة صوفية سنية.

يرتدي الرفاعية زيًّا أسود، ويشتهرون بالقيام بأفعال يستغربها الكثير، كاللعب بالثعابين، وركوب الأُسود، والدخول في النيران المشتعلة دون أن تحرقهم أو تؤثر فيهم، وغيرها من الأمور، وتشير الكتب الصوفية إلى هذه الأفعال لم تكن معروفة عند الشيخ الرفاعي، لكنها استحدثت بعد وفاته، وأرجعوا السبب في انتشار هذه الأفعال بين مريديه إلى القول بأن الرفاعي كان ممن يعرفون بحنوّه ورعايته للحيوان.

تعلم الشيخ أحمد الرفاعي، مؤسس الطريقة الرفاعية، الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فيما كانت أخلاقه وكراماته سببًا في التفاف الكثير من المؤيدين حوله، لتكون الطريقة الرفاعية من أكبر الطرق الصوفية في مصر والعالم الإسلامي وتعد الأوردة الخاصة بالطريقة: "الحمدلله والاستغفار والله أكبر ولا إله إلا الله"، كما أن الشيخ الرفاعي مؤسس الطريقة، ترك لمريديه ومحبيه أورادا يتلونها بعد الظهر وبعد العشاء، وهي تسمى أوراد الصباح والمساء، كما أن هناك خلوة علمها شيخ الطريقة لأتباعه، تكون في شهر محرم من كل عام.

للشيخ الرفاعي أوراد وأحزاب، وكلها من القرآن الكريم، والأحزاب هي عبارة عن آيات من القرآن الكريم مضاف إليها أدعية، وهناك "الحزب الكبير" و"الحزب الصغير" و"حزب الستر" و"حزب المناجاة"، وهي بعض وليست كل أحزاب الإمام الرفاعي، التي لا تحصى وتقرأ هذه الأحزاب والأوردة في أي وقت، ومن أمثلة تلك الأحزاب "اللهم صل وسلم على نورك الأبرق.."، أو الحزب الصغير الذي يبدأ بأول سورة البقرة، وفي كل الأحزاب تكون هناك مناجاة للمولى عز وجل.

وتقوم الطريقة الرفاعية على العمل بمقتضى ظاهر الكتاب والسنة، ثم أخذ النفس بالمجاهدة والمكابدة، والإكثار من الذكر، وقراءة الورد، وذلك وفق إرشادات الشيخ وتوجيهاته، مع ضرورة التسليم والانقياد له والانصياع لأوامره، وعلى المريد أن يتمسك بالكتاب والسنة ثم تعاليم الشيخ ويعمل بما قاله من الالتزام بالسنة، وموافقة السلف الصالح على حالهم، ولباس ثوب التعرية من الدنيا والنفس، وتحمل البلاء، ولبس الوقار واجتناب الجفاء.

واشتهر عن بعض أتباع الرفاعي حديثا القيام بأفعال عجيبة كاللعب بالثعابين، وركوب الأُسود، والدخول في النيران المشتعلة دون أن تحرقهم أو تؤثر فيهم، وغيرها، فهذه مما لم تكن معروفة عند الشيخ الرفاعي، لكنها استُحدثت بعد وفاته، وإن كان الشيخ قد عُرف بحنانه الشديد على الإنسان والحيوان، وكان أشد ما يكون حدبًا ورعاية للحيوانات الضالة والمريضة.

أول خلفاء الرفاعي في مصر

ولد أبو الفتح الواسطي في دولة العراق، وهو أول خلفاء أحمد الرفاعي في مصر، حيث أرسله الإمام الرفاعي إلى الإسكندرية لنشر الطريقة الرفاعية بها عام 630 هـ/1632 م، وكان يُلقي دروسه بمسجد العطارين بمحافظة الإسكندرية، كانت له سابقة نشر أول دعوة صوفية في مصر.

ويعد أبو الفتح الواسطي جد إبراهيم الدسوقي لأمه رضوان الله عليهم أجمعين توفي أبو الفتح الواسطي بالإسكندرية عام 632 هـ/1234 م، ودفن بضريحه الكائن بمحافظة الإسكندرية بالقرب من ضريح الصحابي سيدي أبي الدرداء سيدي محمد أبو الفتح الواسطي إمام صوفي سني يعتبر خليفة أحمد الرفاعي الكبير في مصر، حيث أرسله الرفاعي إلى الإسكندرية لنشر الطريقة الرفاعية بها عام 630 هـ/1632 م وكان يُلقي دروسه بمسجد العطارين كما أنه من شيوخ أبو الحسن الشاذلي،كما كانت له سابقة نشر أول دعوة صوفية في مصر، وكان جد إبراهيم الدسوقي القطب الرابع والأخير توفي بالإسكندرية عام 632 هـ/1234.

وضريحه مازال موجوداً بجوار مسجد أبي العباس المرسي بجوار ابي الدرداء و أبو الإخلاص والبوصيري وياقوت العرش و بالقرب من ضريح الصحابي أبي الدرداء. وبجواره مقام السيدة ( فاطمة ) وهى أم إبراهيم الدسوقى والسيده مندرة بن عبد العزيز ابو المجد القرشية عمه إبراهيم الدسوقي رضى الله عنهم ومحمد أبو الفتح الواسطي النحوي كان نحوياً فاضلاً جالس ابن كردان وسمع منه. وجالس أبا الحسين بن دينار وغيره. وكان حسن الإيراد جيد المحفوظ متيقظاً ولم يتصدر لإقراء النحو، بلغ تسعين.

سنة ومات سنة أربع وسبعين وخمسمائة فهو شيخ مشايخ بلاد الغربية بأرض مصر المحروسة وكان من تلاميذ سيدى أحمد الرفاعي فأشار عليه بالسفر إلى مدينة الاسكندرية وأخذ عنه خلائق لا يحصون منهم الشيخ عبد السلام القليبى والشيخ عبد الله البلتاجر والشيخ على المليجى والشيخ عبد العزيز الدرينى والشيخ عبد العزيز أبو المجد والشيخ جلال الدين السيوطي رضى الله تعالى عنهم جميعا.

ولقد أثر الواسطي في ظهور وانتشار الطرق الصوفية بمصر أثرًا كبيرًا للغاية فقبل أن يفد الشاذلي إلى مصر أو البدوي، قدم هو إلى الإسكندرية ونشر بها الطريقة الرفاعية، ومهد لها الطريق في مصر، (وأخذ عنه خلائق لا يحصون منهم الشيخ عبد السلام القليبي، والشيخ عبد اللَّه البلتاجي والشيخ بهرام الدميري، والشيخ جامع الفضلين الدنوشري، الوهاب، والشيخ عبد العزيز الدريني والشيخ علي المليجي.

وقد توفي الواسطي بالإسكندرية حوالي عام 632هـ وحسبنا أن نعلم أنَّه لما وصل خبر وفاته إلى خلفاء الرفاعي بالعراق مركز الدعوة والطريقة الرفاعية؛ وقع اختيارهم على السيد أحمد البدوي ليخلفه في زعامة التصوف وأتباع الرفاعي بمصر، فوصل السيد البدوي مبعوثا من المدرسة الرفاعية عام 635هـ، الي طنطا وفي هذا تقدير كبير لمركز الواسطي ومكانته



"الجازولية" تعلن حشد مليون مريد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الطريقة الجازولية الشاذلية، أكبر طريقة صوفية بمصر، دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحشد مليون مريد صوفي في جميع محافظات مصر.

وقالت قيادات الطريقة أن هذا الأمر يعتبر رداَ للجميل، حيث أن الرئيس أصدر قراره في السابق بتجديد مقامات وأضرحة آل البيت والصالحين ما كان له أبلغ الأثر عند ملايين الصوفية بمصر، جاء ذلك في بيان عاجل للطريقة الجازولية علي لسان شيخها الدكتور سالم الجازولي.

وقال "شيخ الطريقة الجازولية" في بيان له إن المجلس الأعلى للطريقة الجازولية قرر تأييد ومبايعة الرئيس السيسي، بعد عدة مشاورات ومباحثات مع قيادات ونواب الطريقة، حيث يعود دعم الرئيس لعدة أسباب أهمها "الوضع الأمني الخطير الذي يهدد الدولة، فحدود مصر مشتعلة سواء في الناحية الشرقية أو الناحية الجنوبية أو الناحية الغربية، مما يتطلب أن يكون رئيس مصر رجل عسكري قادر علي مواجهة هذه المخاطر وخاصة الأوضاع في شبة جزيرة سيناء، بعد اشتعال الحرب في فلسطين ومحاولات إسرائيل تهجير مواطني غزة إلي سيناء مما يعني القضاء علي القضية الفلسطينية.

وأكدت الطريقة الجازولية أن مصر تحتاج لرجل عسكري ذو عقلية مخابراتية يعلم جيداً المخاطر الأمنية التي تهدد مصر، ولايوجد أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تصدي لأكبر تنظيم إرهابي دولي في العالم، وهو تنظيم الإخوان، ولذلك سندعمه في الانتخابات القادمة بكل قوة من خلال حشد مليون مريد صوفي بجميع أنحاء مصر.