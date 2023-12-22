الأهلي في المونديال| كولر يعقد محاضرة فنية قبل مباراة أوراوا الياباني

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني التي تقام اليوم، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على عقد محاضرة فنية للاعبين لشرح العديد من النقاط الفنية المهمة وإسداء التعليمات الأخيرة، والتأكيد على الالتزام التام بالإضافة لمنح اللاعبين بعض المهام الخاصة لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.