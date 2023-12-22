عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها جامعة الملك سلمان.. خبير اقتصادي: تنمية شاملة لكافة بقاع سيناء

وليد جاب الله الخبير
وليد جاب الله الخبير الأقتصادى

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان المواطن السيناوي حصل على خدمات صحية وخدمات بالتعليم، لافتا الى وجود جامعة سيناء وجامعة الملك سلمان، والفروع التى تم افتتاحها للجامعات الأهلية بالسويس والإسماعيلية.

وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، ان هناك العديد من المنتجعات السياحية تم تجديدها واضافتها للمعالم السياحية في سيناء.

وأوضح أن تنمية سيناء تختلف عن المبادرات التى حدثت قبل ذلك، فمن قبل كانت تتركز تنمية سيناء في الجنوب وفي قطاع السياحة، ولكن الان تنمية  سيناء هي تنمية شاملة لكافة بقاع سيناء، فالمنتجع السياحي في الجنوب يتم تطويره بالفعل فهناك مطارات جديدة ومنتجات سياحية جديدة وهناك مبادرات لدعم القطاع السياحي.

أشار الخبير الاقتصادي أن  منطقة الشمال بسيناء سواء من ترعة الشيخ زايد او المياة المعالجة في المحكمة وفي بحر البقر وهناك زيادة مستمرة في المساحات المزرعة، وايضا تطوير العريش  وهناك خلط لوحيسيتي بين العريس وطابا.

 

المنتجات السياحية القطاع السياحي بحر البقر خدمات صحية جامعة سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

ترشيحاتنا

سوء حالة الطقس| توقف حركة الملاحة والشحن بميناء العريش البحري

بـ 140 ألف جنيه.. أشهر سيارة سيدان كورية

وفاة حارس المرمى ومساعد المدرب.. ما السبب وراء فاجعة نادي "مولودية البيّض"؟

الاحتلال يعتقل 8 من طواقم الهلال الأحمر في منطقة شمال غزة

مدير معهد يونس أمره: الشعبان المصري والتركي لديهم علاقات تمتد لقرون طويلة

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ