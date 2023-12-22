منها جامعة الملك سلمان.. خبير اقتصادي: تنمية شاملة لكافة بقاع سيناء

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان المواطن السيناوي حصل على خدمات صحية وخدمات بالتعليم، لافتا الى وجود جامعة سيناء وجامعة الملك سلمان، والفروع التى تم افتتاحها للجامعات الأهلية بالسويس والإسماعيلية.

وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، ان هناك العديد من المنتجعات السياحية تم تجديدها واضافتها للمعالم السياحية في سيناء.

وأوضح أن تنمية سيناء تختلف عن المبادرات التى حدثت قبل ذلك، فمن قبل كانت تتركز تنمية سيناء في الجنوب وفي قطاع السياحة، ولكن الان تنمية سيناء هي تنمية شاملة لكافة بقاع سيناء، فالمنتجع السياحي في الجنوب يتم تطويره بالفعل فهناك مطارات جديدة ومنتجات سياحية جديدة وهناك مبادرات لدعم القطاع السياحي.

أشار الخبير الاقتصادي أن منطقة الشمال بسيناء سواء من ترعة الشيخ زايد او المياة المعالجة في المحكمة وفي بحر البقر وهناك زيادة مستمرة في المساحات المزرعة، وايضا تطوير العريش وهناك خلط لوحيسيتي بين العريس وطابا.