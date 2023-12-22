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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين حادث إطلاق نار داخل جامعة في العاصمة التشيكية براغ

صدى البلد

أدانت دولة الإمارات ، اليوم الجمعة، بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من القتلى والجرحى.


وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية.


وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها  وتعاطفها لحكومة جمهورية التشيك ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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