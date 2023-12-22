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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

118 مليون يورو.. المفوضية الأوروبية تعتمد حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات بقيمة 118.4 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية كجزء من المخصص السنوي لفلسطين في عام 2023.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنه من خلال آلية بيجاس التابعة للاتحاد الأوروبي، ستساهم المساعدة المالية الجديدة المعتمدة في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وصرف المخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مقلق للغاية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت: "لقد ضاعفنا بالفعل مساعداتنا الإنسانية لغزة بمقدار أربعة أضعاف. وبعد مراجعة متأنية لأموالنا، فإننا نعلن أيضًا عن المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسلطة الفلسطينية".

وتابعت: "يظل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للمساعدات للفلسطينيين، ونحن نفكر بالفعل في حزمة متوسطة الأجل أوسع للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في غزة والضفة الغربية، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك على الأرض، كجزء من الجهود الدولية الأوسع لإعادة إحياء حل الدولتين".

بدوره، قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "ستوفر هذه الحزمة قصيرة المدى دعمًا ماليًا مباشرًا من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بحوالي 118 مليون يورو لتغطية المدفوعات لعام 2024".

وأضاف: "من المفترض أن تساهم هذه الحزمة في استقرار السلطة الفلسطينية. وآمل أن يقدم ذلك أيضًا إشارة لتعبئة الجهات المانحة الأخرى والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات".

وقال البيان: "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين والتي تبلغ ما يقرب من 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل".

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