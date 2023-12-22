75 مليون جنيه تنعش خزائن الأهلي بعد برونزية كأس العالم للأندية

نجح الأهلي في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بعد الفوز على أواروا الياباني اليوم الجمعة 4-2، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

بذلك ضمن الأهلي، الحصول على 2.5 مليون دولار هي قيمة مكافأة المركز الثالث في مونديال الأندية أي ما يزيد عن 75 مليون جنيه بالعملة المصرية.

كان الأهلي تقدم بهدف سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، ثم أضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 24 الهدف الثاني، لكن أوراوا سجل هدفا في الدقيقة 43 عن طريق خوسيه كانتي، ثم أحرز هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 عن طريق ألكسندر شولز.



الأهلي سجل هدف الفوز بالنيران الصديقة بعدما اصطدمت تسديدة علي معلول باللاعب يوشيو كويزمي في مرماه في الدقيقة 60، ثم أضاع علي معلول ضربة جزاء في الدقيقة (75) قبل أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 90+8.

