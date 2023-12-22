الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة

استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قدمته روسيا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان مجلس الأمن قد أرجأ التصويت عدة مرات، على مشروع القرار؛ سعيا إلى تحقيق توافق بشأنه، من أجل دفع جهود دعم المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وأكدت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، السفيرة لانا زكي نسيبة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن آلاف الشاحنات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، بينما السكان يواجهون مجاعة.

وأضافت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، أن مشروع القرار يدعو لوقف الأعمال القتالية في غزة، وتوسيع إيصال المساعدات لغزة بشكل عاجل.

ووصفت السفيرة لانا زكي نسيبة الوضع في معبر رفح بأنه "لا يطاق"، مشيرة إلى أن آلاف الشاحنات في انتظار دخول قطاع غزة.