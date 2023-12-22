منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات الفلسطينية بسجون الاحتلال نحو 4675



أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت خلال اليوم الجمعة (20) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة تم الإفراج عنها لاحقاً، وصحفي.

وأشار البيان الصادر عن الهيئة الفلسطينية؛فقد توزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، رام الله، جنين، قلقيلية، طوباس، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأتمت الهيئة بيانها قائلة : وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (4675)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.