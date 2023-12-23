عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم وليد.. سيدة سبعينية تعمل سائق تاكسي منذ 43 عامًا

سيدة سبعينية تعمل
سيدة سبعينية تعمل سائق تاكسي

عرض برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "CBC"، تقريرا بعنوان، "أم وليد".. سيدة سبعينية تعمل سائق تاكسي منذ 43 عامًا.

ووفقا للتقرير، قالت "أم وليد"، إن عمرها 73 سنة، وتعمل القيادة بنفسها، حيث الكثير من عائلتها يعملون سائقين، موضحة أنها عندما عملت "سائق تاكسى" لم تكن متزوجة، وعندما تزوجت أنجبت ابنتين وولدين.

وذكرت أن أبنائها سعداء بعملها لأنهم متعلمين، معقبة: "ولادي شهادات عليا واتعلموا من شغلى وأنا أرملة من 25 سنة، واحنا اتغيرنا كتير، من شوارع وكباري وحاجات حلوة، واحنا عايشين في أماكن، ورحت انتخبت الرئيس السيسي وكنت بدعيله ربنا يكرمه وربنا كرمه". 

أم وليد سائق تاكسي مانشيت سيدة سبعينية ة CBC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

اخبار مصر 24ساعة| توافق مصري فرنسي على وقف العمليات العسكرية في غزة

الكعبي: الزمالك الأكثر شعبية في الخليج ومشاركته ستزيد من أهمية دورة الوحدة الودية

سعر فولكس فاجن طوارق موديل 2023 في السعودية

دعاء المغفرة والرزق مع نهاية 2023.. باقي 8 أيام لوداعها فلا تغفله

خطأ برمجي يهدد بفتح أبواب تسلا حال تعرضها لحادث

أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

أضرار الجبنة الموتزاريلا

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ