عرض برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "CBC"، تقريرا بعنوان، "أم وليد".. سيدة سبعينية تعمل سائق تاكسي منذ 43 عامًا.



ووفقا للتقرير، قالت "أم وليد"، إن عمرها 73 سنة، وتعمل القيادة بنفسها، حيث الكثير من عائلتها يعملون سائقين، موضحة أنها عندما عملت "سائق تاكسى" لم تكن متزوجة، وعندما تزوجت أنجبت ابنتين وولدين.



وذكرت أن أبنائها سعداء بعملها لأنهم متعلمين، معقبة: "ولادي شهادات عليا واتعلموا من شغلى وأنا أرملة من 25 سنة، واحنا اتغيرنا كتير، من شوارع وكباري وحاجات حلوة، واحنا عايشين في أماكن، ورحت انتخبت الرئيس السيسي وكنت بدعيله ربنا يكرمه وربنا كرمه".