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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جولة داخل مستشفى العباسية..متعافون من الإدمان: المخدرات كانت سبب في إنهاء حياتنا

مستشفى العباسية للصحة
مستشفى العباسية للصحة النفسية

أجرى الإعلامي جابر القرموطي فقرة خاصة من برنامج مانشيت داخل مستشفى العباسية لرصد جهود الدولة في علاج الإدمان التعاطي، والاطلاع على آخر التطورات والأوضاع بها.

ولتقى "جابر القرموطي" خلال برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي" عدد من النزلاء داخل مستشفى العباسية، للاطمئنان على حالتهم الصحية التعافي.

و بدوره قال "أحد النزلاء":"كنت ميت وربنا أكرمني أن الناس دي أحيتني من جديد".

كما أشار، آخر إلى أن المخدرات رحلة متسافرش، والمخدرات مبتخلصش أحنا إللي بنخلص".

من جانبه عقب متاعف ثالث، قائلا : "أنا بطلت مخدرات بجنيه، تمن التذكرة إللي قطعتها وبدأت حياتي بجنيه".




 

العباسية المخدرات مانشيت جابر القرموطي مستشفى العباسية التعافي

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