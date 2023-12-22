محمود العسيلي: فيلم "خليج نعمة" مش تجربتي المفضلة.. والأغاني كانت حلوة

أكد الفنان محمود العسيلي، أنه لا يفضل أن ينتج فيلما لنفسه، وتجربته في التمثيل بفيلم "خليج نعمة" ليست التجربة المفضلة بالنسبة له، ولا يفضل أن يشارك في عمل سينمائي ودرامي ويغني في توقيت أو عمل واحد.

واضاف "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "أنا ممثلتش في خليج نعمة، الحاجة الوحيدة اللي استفادت بيها من الفيلم هي الأغاني وكانت الأفلام جيدة جدًا وعلقت مع الناس".

وأوضح أنه يحب أن يركز في شئ واحد وهو يفضل التركيز على مجال يفهم فيه أكثر وهو الموسيقى والغناء ومن الممكن أن يشارك في عمل سينمائي أو درامي ولكن بدور صغير ويكون إضافة كبيرة له في حياته المهنية.