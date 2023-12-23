دور برد مرعب.. تحذير عاجل من عمرو أديب: قللوا البوس شوية

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن دور برد منتشر بين البعض مرعب، قائلا :"تلقيت اتصالات من بعض الأشخاص خلال الفترة الأخيرة مصابة بأدوار برد مرعبة".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج في الحكاية، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الجمعة، أنه : «أنا بتكلم عن أسر بالكامل؛ بيوت بالأطفال والأب والأم والجد، بأعراض مرعبة، أنا معنديش معلومة أو شيء أقدر أستند إليه، أنا بقول رؤيا العين وسمع الأذن، إيه الحكاية هل متحور كورونا الجديد وصل مصر؟ أنا معنديش معلومة، بس عايز أفكركم إن في سنة 2019 قلت قللوا البوس شوية، وقتها اتعمل هاشتاج والناس ضحكت عليا».

واكمل عمرو أديب، ان لو سمحت من دلوقتي قللوا البوس شوية، أنا معرفش في إيه، لكن لو بصيت حواليك لازم هتلاقي حد عنده دور برد متعب جدًا، تكسير في العظم، حرارة، الأطفال متبهدلة».